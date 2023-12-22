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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

РКН хотят разрешить внепланово проверять исполнение законов в сфере связи

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн анонсировал внесение в пятницу в Госдуму законопроекта о выводе сферы связи из-под действия моратория на внеплановые проверки.

"Вместе с членами ИТ-комитета сегодня внесем в Госдуму законопроект, позволяющий Роскомнадзору проводить внеплановые проверки утечек персональных данных. Кроме того, мы предлагаем вывести из-под действия моратория госконтроль и надзор в сфере связи", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в пятницу.

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Он отметил, что в проекте закона предлагается дать Роскомнадзору возможность принимать решения о проведении внеплановых проверок, необходимых для оперативного реагирования на инциденты, но при сохранении их обязательного согласования с органами прокуратуры, "что исключит риски излишнего административного давления на бизнес".

Кроме того, законопроект даст право регулятору проверять исполнение законодательства в сфере связи без оглядки на мораторий, добавил глава комитета.

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По его словам, "действующий мораторий на внеплановую проверку ИТ-компаний не позволяет Роскомнадзору быстро реагировать на весь спектр угроз". "В частности, регулятор не может проверить подмену абонентского номера, достоверность сведений об абонентах, пропуск трафика, отсутствие ограничения доступа к запрещенной информации, несоблюдение требований по установке технических средств противодействия угрозам, невыполнение требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий, действий по подмене абонентских номеров, проверке и т.п. Что особенно тревожно: регулятор не вправе проводить проверки даже по выявленным фактам утечек персданных", - написал Хинштейн.

По его словам, проблема сохранности персональных данных остается крайне острой: "только за первое полугодие число таких инцидентов выросло в четыре раза: с 19 до 76, в сеть "утекли" 177 млн записей с персональными данными россиян".

Роскомнадзор Александр Хинштейн Госдума
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