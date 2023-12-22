Эксперимент по маркировке растительного масла и кормов для животных начнется 25 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке пищевых растительных масел в потребительской упаковке пройдет в России с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года, говорится в постановлении правительства.

В эксперименте смогут принять участие производители нерафинированного и рафинированного соевого, арахисового, оливкового, пальмового, подсолнечного, кокосового, рапсового и других видов масел, а также маргарина и какао-масла (коды ТН ВЭД 1507-1517 и 1804 00 000 0).

Одновременно пройдут еще два эксперимента по маркировке - кормов для животных в потребительской упаковке и ряда ветеринарных препаратов.

Эксперимент по маркировке кормов затронет продукты для собак, кошек, птиц, рыб, грызунов и других животных. Среди ветпрепаратов в экспериментальном режиме планируется маркировать иммунологические средства, вакцины для животных и лекарства, состоящие из смеси двух и более компонентов.

Продукция, участвующая в экспериментах, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак", которая используется в 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Сейчас она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

С 1 апреля 2024 года запланирована поэтапная маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб. В декабре 2023 года начались эксперименты по маркировке отдельных видов товаров, относящихся к радиоэлектронной и оптоволоконной продукции, а также ряда детских товаров. Запланирован также эксперимент по маркировке консервов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы, а также отдельных видов бакалейной продукции (перец, корица, имбирь и т.д.).