"Аэрофлот" договорился с BOC Aviation о передаче прав собственности на 9 самолетов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" урегулировал отношения с ирландским лизингодателем BOC Aviation по 9 находящимся в операционном лизинге самолетам, сообщил журналистам представитель авиакомпании.

"Лизингодатели (один из 9 лайнеров был в управлении BOC Aviation, находясь в собственности другого лессора - ИФ) прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия". Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования", - сказал представитель перевозчика.

В целом "Аэрофлот" обсуждает с иностранными лизингодателями страховое урегулирование по 61 находящемуся в операционном лизинге самолету, сообщал ранее глава компании Сергей Александровский. В конечном итоге, пояснял он, эти лайнеры станут собственностью специально созданной в России лизинговой компании: та профинансирует их приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния, а "Аэрофлот" будет осуществлять в ее пользу лизинговые платежи. Это позволит вывести самолеты из иностранного реестра, что даст возможность использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.

В сентябре "Аэрофлот" сообщал об урегулировании отношений по 18 самолетам и 5 двигателям с ирландским лизингодателем AerCap. В октябре аналогичная сделка по 17 самолетам произошла с ирландской SMBC Aviation Capital, затем еще по 4 машинам - с CDB Aviation. Эти суда также перешли в собственность НСК, учредителем которого является подведомственное Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Сама НСК контролирует лизинговое ООО "НЛК-финанс", на которое "Аэрофлот" ранее переоформил как минимум 10 Boeing 777, выкупленных у иностранных лессоров по договорам финансового лизинга (в отличие от операционного, не был запрещен западными санкциями).

Всего в парке группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") на конец октября было 348 самолетов, говорится на сайте компании.