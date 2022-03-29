Роскомнадзор заблокировал сайты с эпизодами "Масяни"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал в РФ сайты, где собраны все эпизоды мультсериала "Масяня", один из которых Генпрокуратура потребовала удалить за фейки о действиях российских войск на территории РФ. Тема ситуации на территории Украины затрагивается в последнем эпизоде под названием "Вакидзаси".

Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов в РФ, ограничен доступ к сайту mult.ru, а также multru.com по требованию Генпрокуратуры от 25 марта.

27 марта о блокировке сайта сообщил создатель Масяни художник и мультипликатор Олег Куваев, но 28 марта РКН сообщил, что не блокировал его, а требует удалить один из эпизодов его сайта и его зеркала. В нем, по данным РКН, Генпрокуратура обнаружила недостоверную информацию "о ходе специальной военной операции" на территории Украины, "направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов в связи с действиями ВС РФ".

В РКН предупредили, что в случае неисполнения требования РКН "примет предусмотренные российским законодательством меры по ограничению доступа к указанным противоправным материалам".