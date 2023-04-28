Патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева

Протодиакон Андрей Кураев Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Протодиакон Андрей Кураев, известный блогер и миссионер, подвергнутый церковному суду два года назад, извержен из священного сана решением патриарха Кирилла.

В указе патриарха от 28 апреля говорится, что за более чем два года, истекшие с решения епархиального суда Москвы об извержении Кураева из священного сана и наложения моратория на издание о том указа, он не проявил "ни на словах, ни в делах признаков покаяния" и в том числе не прекратил "свою антицерковную деятельность".

Указом "прекращается действие упомянутого моратория и, в соответствии с решениями епархиального суда г. Москвы 50-54-2020 от 29.12.2020 н. и 53-57-2021 г", говорится в документе, который Кураев опубликовал в своем блоге в пятницу.

Комментируя это решение, Кураев также сообщил у себя в блоге, что год назад обсудил свою ситуацию с Константинопольским патриархом Варфоломеем, и он сказал, что не может принять апелляцию, пока нет окончательного приговора. "Теперь он есть. Это не означает, что этой опцией я воспользуюсь. А в целом - свою дорогу нельзя нести с собою. Что-то надо оставлять позади", - написал Кураев.

Протодиакон Кураев был лишен сана епархиальным судом Москвы в 2020 году за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящей вдовы и детей.

На протяжении более двух лет патриарх Кирилл не утверждал это решение суда.