Создатель "Масяни" Олег Куваев объявлен в розыск

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Аниматор, создатель мультфильма "Масяня" Олег Куваев (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье.

Карточка Куваева появилась в базе розыска МВД РФ во вторник.

В рамках какого уголовного дела Куваев объявлен в розыск, не сообщается.

Куваев был признан иноагентом в минувшую пятницу, 22 декабря.

Как заявляли в Минюсте, он "выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку вооруженных сил Украины", а также "распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, ВС РФ".