Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Все горнолыжные трассы Сочи закрыты из-за опасности схода лавин

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Горнолыжные курорты Сочи временно закрыли трассы для катания из-за опасности схода снежных лавин.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, горнолыжные трассы курорта "Роза Хутор" сегодня будут закрыты для катания. Также хотим сообщить, что в связи с закрытием трасс сегодня продажа ски-пассов не осуществляется", - говорится в сообщении курорта.

Об этом же сообщает пресс-служба курорта "Красная Поляна".

"На сегодня все трассы закрыты, согласно лавинному бюллетеню. Сегодня только прогулки на Псехако", - говорится в сообщении курорта "Газпром Альпика".

Пресс-службы курортов намерены сообщить об открытии канатных дорог и горнолыжных трасс в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Сочи Красная Поляна Роза Хутор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один человек погиб из-за ураганного ветра в Сочи

Один человек погиб из-за ураганного ветра в Сочи

Более 20 рейсов задерживают в аэропортах городов Сибири из-за непогоды

Около 12 тысяч сочинцев остались без света из-за урагана

Около 12 тысяч сочинцев остались без света из-за урагана

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине только ради целей СВО

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине только ради целей СВО

Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц

Что произошло за день: суббота, 23 декабря

Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области достигло пяти

Явлинский отказался от участия в президентских выборах

Съезд КПРФ поддержал выдвижение Харитонова кандидатом в президенты РФ

Съезд КПРФ поддержал выдвижение Харитонова кандидатом в президенты РФ

Три человека получили ранения при атаке дрона в Белгородской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });