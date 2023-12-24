Все горнолыжные трассы Сочи закрыты из-за опасности схода лавин

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Горнолыжные курорты Сочи временно закрыли трассы для катания из-за опасности схода снежных лавин.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, горнолыжные трассы курорта "Роза Хутор" сегодня будут закрыты для катания. Также хотим сообщить, что в связи с закрытием трасс сегодня продажа ски-пассов не осуществляется", - говорится в сообщении курорта.

Об этом же сообщает пресс-служба курорта "Красная Поляна".

"На сегодня все трассы закрыты, согласно лавинному бюллетеню. Сегодня только прогулки на Псехако", - говорится в сообщении курорта "Газпром Альпика".

Пресс-службы курортов намерены сообщить об открытии канатных дорог и горнолыжных трасс в своих официальных аккаунтах в соцсетях.