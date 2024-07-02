Некоторые аттракционы и маршруты "Розы Хутор" закрыли из-за непогоды

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Сочи на горном курорте "Роза Хутор" закрыли часть маршрутов и аттракционов из-за ожидаемой грозы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации курорта.

"Часть маршрутов и развлечение временно приостановили работу, - сказал собеседник агентства. - Соответственно, когда погодные условия позволят, они вновь начнут действовать - как обычно".

В частности, остановили работу аттракцион Родельбан, качели и мосты на Пике, Йети парк, а подъемник Эдельвейс работает только на подъем гостей.