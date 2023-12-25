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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Путин выразил надежду на продолжение диалога России и Сербии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту Сербии Александру Вучичу выразил надежду на продолжение диалога и продуктивной работы двух стран, сообщает сербское издание "Новости".

"Несмотря на сложную ситуацию в мире, отношения России и Сербии, основанные на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе. Рассчитываю на продолжение нашего диалога и продуктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - цитирует издание.

Это письмо пришло в Белград утром 25 декабря, на следующий день после уличных беспорядков, которые Вучич назвал попыткой свержения законно избранной власти Сербии, спровоцированной из-за рубежа.

Вечером 24 декабря в Белграде несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на очередную акцию протеста, требуя отменить итоги недавних парламентских выборов и провести новое голосование. Некоторые демонстранты попытались проникнуть в одно из правительственных зданий. Полиция применила слезоточивый газ.

17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы в Национальную скупщину. За коалицию "Сербия не должна останавливаться" во главе с Сербской прогрессивной партией Вучича проголосовали около 47% избирателей. На второе место с 23% голосов избирателей (не менее 63 мандатов) выходит коалиция "Сербия против насилия". На третьем месте с 6,9% голосов избирателей - представители Социалистической партии Сербии.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 18 декабря приветствовал успех Вучича и высказал надежду, что его победа на выборах позволит продолжить дальнейшее укрепление дружбы двух стран.

Вечером 24 декабря в центре Белграда прошла акция протеста тех, кто был недоволен итогами выборов. Протесты перешли в беспорядки и столкновения с полицией. Вучич заявил, что это была попытка свержения законной власти, спровоцированная из-за рубежа. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что о готовящихся беспорядках Белград предупредили российские спецслужбы. Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил, ссылаясь на беседу с Вучичем, что протесты оппозиции поддерживают извне.

Сербские студенты, не согласные с результатами выборов, объявили, что проведут новую акцию в Белграде уже 25 декабря днем.

Белград Владимир Путин Дмитрий Песков Сербия Ана Брнабич Александр Вучич
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