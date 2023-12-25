Студенты в Белграде объявили о подготовке к очередной акции протеста

Совет нацбезопасности Сербии соберется на заседание днем в понедельник

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сербские студенты, несогласные с результатами парламентских выборов, объявили о планах провести акцию протеста в понедельник в Белграде, сообщает газета Blic.

По ее информации, акция запланирована на 11:00 по местному времени (13:00 по Москве) перед зданием министерства государственного управления и местного самоуправления в сербской столице.

Между тем, на 15:00 (17:00) намечено заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с обострившейся ситуацией в стране.

Ранее президент страны Александр Вучич назвал произошедшие накануне беспорядки попыткой свержения законно избранной власти в Сербии, спровоцированной из-за рубежа. Он сообщил, что в ходе столкновений с протестующими два полицейских получили ранения, задержано более 30 участников беспорядков.

Вечером 24 декабря в Белграде несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на очередную акцию протеста, требуя отменить итоги недавних парламентских выборов и провести новое голосование. Некоторые демонстранты попытались проникнуть в одно из правительственных зданий. Полиция применила слезоточивый газ.

17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы в Национальную скупщину (парламент страны), а также в скупщину автономного края Воеводина и в 65 местных законодательных собраний, в том числе и в столице страны Белграде.

За коалицию "Сербия не должна останавливаться" во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича отдали голоса около 47% избирателей. На второе место с 23% голосов избирателей (не менее 63 мандатов) выходит коалиция "Сербия против насилия". На третьем месте с 6,9% голосов избирателей - представители Социалистической партии Сербии.