Посол РФ в Сербии выразил уверенность в поддержке Западом протестов в Белграде
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил, что обсудил с президентом страны Александром Вучичем проходящие в стране протесты. Также он заявил о поддержке извне действий оппозиции.
"Мы договорились встретиться некоторое время назад, и эта встреча не была связана исключительно с теми событиями, которые имели место вчера и несколько дней назад, имею в виду протесты оппозиции", - сказал Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) по итогам состоявшейся в понедельник встречи с президентом Сербии.
Посол отметил, что "получилось так, что эта тема стала одной из заглавных".
"Он (Вучич - ИФ) уверен, он полагается, с учётом имевшего место вчера насилия, на органы правопорядка, которые работали исправно и в рамках всех законов и норм. Вчерашняя ситуация показала эффективность их действий", - сказал он.
Боцан-Харченко подчеркнул, что "эти протесты спланированы, организованы и проводятся по технологиям, принципам и схемам майданных революций", действия оппозиции "поощряются, поддерживаются извне", у президента Сербии есть "неопровержимые" данные о том, что поддержка протестных акций идёт со стороны Запада.
Вечером 24 декабря в Белграде несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на очередную акцию протеста, требуя отменить итоги недавних парламентских выборов и провести новое голосование. Некоторые демонстранты попытались проникнуть в одно из правительственных зданий. Полиция применила слезоточивый газ.
Выборы
17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы в Национальную скупщину (парламент страны), а также в скупщину автономного края Воеводина и в 65 местных законодательных собраний, в том числе и в столице страны Белграде.
За коалицию "Сербия не должна останавливаться" во главе с Сербской прогрессивной партией президента отдали голоса около 47% избирателей. На второе место с 23% голосов избирателей (не менее 63 мандатов) выходит коалиция "Сербия против насилия". На третьем месте с 6,9% голосов избирателей - представители Социалистической партии Сербии.