Посол РФ в Сербии выразил уверенность в поддержке Западом протестов в Белграде

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил, что обсудил с президентом страны Александром Вучичем проходящие в стране протесты. Также он заявил о поддержке извне действий оппозиции.

"Мы договорились встретиться некоторое время назад, и эта встреча не была связана исключительно с теми событиями, которые имели место вчера и несколько дней назад, имею в виду протесты оппозиции", - сказал Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) по итогам состоявшейся в понедельник встречи с президентом Сербии.

Посол отметил, что "получилось так, что эта тема стала одной из заглавных".

"Он (Вучич - ИФ) уверен, он полагается, с учётом имевшего место вчера насилия, на органы правопорядка, которые работали исправно и в рамках всех законов и норм. Вчерашняя ситуация показала эффективность их действий", - сказал он.

Боцан-Харченко подчеркнул, что "эти протесты спланированы, организованы и проводятся по технологиям, принципам и схемам майданных революций", действия оппозиции "поощряются, поддерживаются извне", у президента Сербии есть "неопровержимые" данные о том, что поддержка протестных акций идёт со стороны Запада.

Вечером 24 декабря в Белграде несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на очередную акцию протеста, требуя отменить итоги недавних парламентских выборов и провести новое голосование. Некоторые демонстранты попытались проникнуть в одно из правительственных зданий. Полиция применила слезоточивый газ.