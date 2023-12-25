Президент Сербии проинформировал посла РФ об обстановке после беспорядков

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с послом России в Белграде Александром Боцаном-Харченко, сообщает в понедельник телеканал РТС.

По его данным, Вучич проинформировал Боцана-Харченко о ситуации после беспорядков и заверил, что сделает все, чтобы обеспечить безопасность граждан страны и Сербии в целом.

Президент Сербии и российский посол также обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы.

Вечером 24 декабря в Белграде несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на очередную акцию протеста, требуя отменить итоги недавних парламентских выборов и провести новое голосование. Некоторые демонстранты попытались проникнуть в одно из правительственных зданий. Полиция применила слезоточивый газ.

Вучич назвал эти беспорядки попыткой свержения законно избранной власти в Сербии, спровоцированной из-за рубежа.

17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы в Национальную скупщину (парламент страны), а также в скупщину автономного края Воеводина и в 65 местных законодательных собраний, в том числе и в столице страны Белграде.

За коалицию "Сербия не должна останавливаться" во главе с Сербской прогрессивной партией президента отдали голоса около 47% избирателей. На второе место с 23% голосов избирателей (не менее 63 мандатов) выходит коалиция "Сербия против насилия". На третьем месте с 6,9% голосов избирателей - представители Социалистической партии Сербии.