В Кремле не сомневаются в попытках извне спровоцировать беспорядки в Сербии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что за протестами в Сербии стоят "третьи" силы. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде. Это то, что мы наблюдаем. Мы не сомневаемся, что руководство республики обеспечит законность в стране", - сказал он.

Песков подчеркнул, что в Сербии есть внутреннее законодательство, избирательные органы, есть также наблюдатели, которые "не фиксировали каких-либо нарушений, которые способны поставить под сомнение легитимность состоявшихся выборов".

"Все, что происходит - это исключительно внутреннее дело Сербии. У Сербии есть законное легитимное руководство, которое, по нашему убеждению, способно принять все необходимые меры. Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, тем более во внутренние дела союзнической и партнерской нам Сербии", - добавил Песков.

17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы в Национальную скупщину, на них 47% набрала коалиция "Сербия не должна останавливаться" во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича. Вечером 24 декабря в центре Белграда несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на акцию протеста, требуя отменить итоги недавних парламентских выборов и провести новое голосование. Некоторые демонстранты попытались проникнуть в городскую ратушу, полиция применила слезоточивый газ.

Вучич заявил, что беспорядки были спровоцированы извне, а премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что о готовящихся беспорядках Белград предупредили российские спецслужбы.

25 декабря сербские студенты, не согласные с результатами выборов, объявили, что проведут новую акцию в Белграде позднее в этот же день.