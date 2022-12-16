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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

"Почта России" получит 5 млрд руб. на модернизацию почтовых отделений в селах в 2023 г.

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - АО "Почта России" в 2023 году модернизирует около 1 тыс. почтовых отделений в селах, получит на это из федерального бюджета 5 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"С этого года стартовала новая программа обновления почтовых отделений на селе. По поручению главы государства мы направим 5 млрд рублей на эти цели в следующем году из федерального бюджета. Это значит, что еще почти в 1 тыс. почтовых отделений, которые расположены на удаленных территориях, можно будет расширить перечень услуг для граждан, привести в порядок сами филиалы", - сказал Мишустин.

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Он уточнил, что в 2022 году "Почта России" провела модернизацию около 1,2 тыс. сельских почтовых отделений.

"Важно, чтобы люди, живущие там, могли вовремя и в полном объеме получать услуги "Почты России". Это не только доставка корреспонденции, посылок, но и пенсий, пособий и других социальных выплат. Не говоря уже о возможности воспользоваться интернетом, документы отправить, запросы в МФЦ, либо оплатить коммунальные платежи, получить безрецептурные лекарства и целый ряд других нужных нашим гражданам сервисов", - подчеркнул глава правительства.

В сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть бюджетные средства на докапитализацию АО "Почта России" для модернизации сельских отделений до 2025 года. Кроме того, правительству совместно с "Почтой России" поручено обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в почтовых отделениях. Гендиректор "Почты России" Максим Акимов тогда говорил, что большинство сельских отделений "Почты России" - 70% - находится "в неудовлетворительном состоянии".

Ранее сообщалось, что АО "Почта России" проведет в пользу государства допэмиссию на сумму 200 млрд рублей. Государство в качестве оплаты акций допэмиссии внесет в уставный капитал "Почты России" денежные средства для модернизации отделений по всей стране, а также 100% минус 1 акция АО "Марка" и ряд других активов.

"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУП 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО "Почта России" является РФ в лице Росимущества. Компания насчитывает более 38 тыс. отделений обслуживания клиентов по всей стране, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах.

Почта России Михаил Мишустин
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