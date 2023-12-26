На средства реабилитации инвалидов выделено дополнительно 1,6 млрд рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Из резервного фонда правительства выделят дополнительно 1,6 млрд рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, сообщает сайт правительства. Это решение было принято на заседании 22 декабря.

Речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которыми инвалидов обеспечивает государство.

В 2023 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 57 млрд рублей, напомнили в пресс-службе.

"Дополнительное финансирование позволит обеспечить этими средствами граждан в полном объеме", - сказано в сообщении.