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В 2024 году на техсредства реабилитации инвалидов выделят почти 56 млрд рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В 2024 году на финансирование программы "Доступная среда" будет выделено около 86,5 млрд рублей, из них 56 млрд рублей направят на технические средства реабилитации инвалидов, сообщила в Госдуме замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"Государственная программа "Доступная среда" (...) с каждым годом финансирование этой программы увеличивается, 2024 год не станет исключением, - напомнила она. - Проектом федерального бюджета предусмотрен рост расходов по этой госпрограмме почти на 24%, до 86,5 млрд рублей. Почти 56 млрд рублей из этих средств будут направлены на предоставление технических средств реабилитации инвалидов".

Она также сообщила, что в 2024 году планируется расширить пилотный проект по комплексной реабилитации детей с инвалидностью.

Ольга Баталина Минтруда
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