Съезд "Справедливой России - За Правду" поддержал участие Путина в выборах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Съезд Социалистической политической партии "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП) в субботу проголосовал за поддержку Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ на предстоящих в 2024 году выборах.

"Стране нужен опытный и сильный лидер, который уже доказал свое умение держать удар. Лидер, умеющий решать сложнейшие политические задачи", - заявил на съезде председатель СРЗП Сергей Миронов.

Он заранее анонсировал решение о поддержке партией Путина, аргументировав это тем, что оно было принято еще в мае 2023 года на 12-ом съезде партии.

Президент РФ Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям съезда СРЗП выразил "искреннюю признательность за поддержку". "Особо отмечу ваше стремление работать на сплочение общества, консолидацию всех патриотических сил для успешного решения ключевых задач развития России. Сегодня, в условиях серьезных вызовов, это исключительно важно. (...) Рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа", - говорится в приветствии, размещенном в субботу на сайте Кремля.

В ноябре "Справедливая Россия - За Правду" объявила сбор программных предложений для президента России от региональных отделений. Они были вынесены на обсуждение на съезде. Как отметил Миронов, предложения будут переданы в предвыборный штаб кандидата в президенты.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.