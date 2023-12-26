Казначейство и "Почта России" подготовят план повышения эффективности компании

Фото: Сергей Петров/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство и АО "Почта России" разработают "дорожную карту" мероприятий, направленных на повышение финансовой эффективности компании.

Как говорится в сообщении "Почты", такое решение принято по итогам заседания контрольной комиссии Федерального казначейства по рассмотрению результатов аудита финансово-хозяйственной деятельности почтового оператора за 2022-2023 годы.

В ходе проверки Казначейство детально проанализировало деятельность компании: бизнес-план, проекты оптимизации и развития. Отмечается, что благодаря тесному взаимодействию еще до окончания проверки удалось реализовать некоторые рекомендации Казначейства, направленные на создание дополнительного финансового потенциала АО "Почта России".

Как говорится в сообщении, на заседании контрольной комиссии были обсуждены дополнительные внутренние резервы по повышению эффективности "Почты", а также положительные результаты реализованной в 2023 году программы финансового оздоровления компании.

"Почта России" по итогам 2022 года впервые за 14 лет получила убыток (27 млрд рублей). Гендиректор компании Михаил Волков заявлял, что накопленный долг тогда составлял 133 млрд рублей, при этом большая его часть не имела источников возврата и погашения. Он уточнял, что компании удалось избежать дефолта, договорившись с кредиторами.

В конце сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в "Почте России", призвала срочно принять меры для решения проблемы и пообещала обратиться в правительство по данному вопросу. В октябре замглавы Минфина Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по информполитике сообщила о проводимой Казначейством проверке компании.

Решение финансовой проблемы "Почты" пытались осуществить за счет игроков рынка электронной коммерции. "Почта России" весной выступила с инициативой о взимании с игроков рынка e-commerce с годовой выручкой от 1 млрд рублей инфраструктурного платежа в размере 0,5% от их квартального оборота. Идея вызвала резкую критику участников рынка. После продолжительных споров точку в дискуссии поставил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отклонив инициативу об инфраструктурном платеже.

В результате "Почте России" поручили изучить возможности повышения своей эффективности за счет внутренних резервов. Компания должна разработать стратегию своего развития и представить ее в I квартале 2024 года.