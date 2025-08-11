Поиск

Запуск российской межпланетной станции "Луна-27" перенесен с 2028 на 2029 год

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Запуск межпланетной станции "Луна-27А" перенесен с 2028 на 2029 год, "Луну-27Б" планируется запустить в 2030 году, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, академик Лев Зеленый.

"Эти запуски всегда двигаются. Сейчас 2029 год - такая реальная цифра", - сказал Зеленый, отвечая на вопрос о сроках запуска аппарата "Луна-27А".

По его словам, следующая межпланетная станция "Луна-27Б" отправится к спутнику Земли через год после запуска первого аппарата.

"Одна летит на Северный полюс, другая - на Южный. В какой последовательности, пока не решено", - сообщил Зеленый.

26 декабря 2023 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что запуск миссии "Луна-27" запланирован на 2028 год.

Также Борисов тогда сообщил, что миссия "Луна-26" намечается на 2027 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".

В декабре 2023 года сообщалось, что Российская академия наук предложила "Роскосмосу" создать два посадочных аппарата "Луна-27" для гарантированного выполнения миссии.

В августе 2024 года Зеленый заявил, что первый аппарат "Луна-27" предлагается отправить на Северный полюс спутника Земли, а его дублера - на Южный.

7 ноября того же года в интервью "Интерфаксу" академик сказал, что средства для создания второго аппарата миссии "Луна-27" пока не выделены.

Зеленый также сообщил, что посадочный аппарат "Луна-27" проработает на поверхности спутника Земли около года.

29 апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Россия намерена запустить к Луне шесть автоматических аппаратов, в том числе два аппарата "Луна-27".

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа 2023 года. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный. Мягкая посадка станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли должна была состояться 21 августа 2023 года, однако 19 августа аппарат разбился, столкнувшись с лунной поверхностью.

