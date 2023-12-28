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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Девять кандидатов от партий намерены участвовать в выборах президента РФ

Принять участие в выборах также хотят 24 самовыдвиженца

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Участвовать в выборах президента РФ на сегодняшний день намерены девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца, сообщила в четверг глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

"На сей момент в ЦИК поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России, то есть это количество не возросло и на 18 часов 27 декабря вчерашнего дня оно осталось именно таким. (...) Из них девять претендентов от девяти политических партий. (...) Остальные 24 уведомления поступили от так называемых самовыдвиженцев", - сказала она на заседании комиссии.

Документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ на сегодняшний день подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев.

"В Центризбирком успели подать восемь кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий", - сказала Памфилова.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

Элла Памфилова ЦИК РФ
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