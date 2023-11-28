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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

В Дагестане оценили инвестиции в инфраструктуру Каспийского туркластера в 12 млрд рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиции в строительство инфраструктуры для будущего всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане оцениваются в 12 млрд рублей, сообщила пресс-служба главы республики.

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"Планируется, что мы своими силами на территории курорта построим внутриплощадочные сети электроснабжения и водоснабжения, трансформаторные подстанции и насосные станции, резервуары для чистой воды, также сети водоотведения, канализационные очистные сооружения", - заявил через пресс-службу гендиректор компании "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

По его словам, для участия в проекте уже заявились 18 резидентов, с частью из них заключены предварительные соглашения.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, утверждены проекты планировки и межевания Каспийского прибрежного кластера, подписано соглашение об определении границ особой экономической зоны (ОЭЗ). Создается экспертный совет, на заседаниях которого будут рассматриваться заявки потенциальных резидентов ОЭЗ.

Каспийский туристический кластер - проект создания рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш. Мастер-план курортной зоны в Дербентском районе разрабатывается компанией "Кавказ.РФ".

Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке планов создания в регионе морского курорта. Сообщалось, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тысяч номеров. Это позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами. Инвестиции в проект оцениваются почти в 70 млрд рублей.

Дагестан Ростуризм Сергей Меликов Каспийский туркластер Андрей Юмшанов Кавказ.РФ
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