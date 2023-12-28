Россельхознадзор согласовал ветсертификат на экспорт свинины в Китай

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор совместно с Главным таможенным управлением (ГТУ) Китая согласовал ветеринарный сертификат на экспорт свинины из России в КНР, сообщает российская служба.

"Таким образом, сделан еще один шаг, приближающий РФ к открытию китайского рынка для российской свинины", - говорится в сообщении.

В настоящее время Россельхознадзор ожидает результаты оценки системы ветеринарного надзора при производстве свиноводческой продукции, проведенной представителями ГТУ КНР.

РФ и Китай 19 декабря в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств обеих стран в Пекине подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из РФ. Соблюдение его положений является основополагающим требованием при оценке соответствия предприятий законодательству Китая, помимо выполнения нормативных документов в области ветеринарии, поясняет служба.

Как заявил накануне в эфире телеканала "Россия 24" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца.

Китай в сентябре этого года отменил временные ограничения по африканской чуме свиней (АЧС), действовавшие в отношении России с 2008 года. В декабре представители ГТУ КНР посетили РФ для оценки свиноводческих предприятий – потенциальных экспортеров свинины.

По оценкам Национального союза свиноводов, экспорт российской свинины в Китай может составить 150-200 тыс. тонн в год. За счет китайского рынка общий экспорт российской свинины способен достичь 400-500 тыс. тонн в год. В этом году союз прогнозирует его в объеме 250 тыс. тонн.