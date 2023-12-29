Экс-замглавы МЧС РФ Гурович осужден на пять лет за злоупотребление полномочиями

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд назначил бывшему заместителю главы МЧС России Андрею Гуровичу пять лет колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Экс-замминистра признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Процесс проходил в Мосгорсуде в закрытом от слушателей режиме, поскольку дело содержит засекреченные материалы.

По версии Следственного комитета, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн руб. на строительство полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом в Мурманской области.

Госпиталь, как выяснило следствие, построили без учета климатических условий региона, он по назначению не использовался и был демонтирован. Однако Гурович, зная об этом и будучи ответственным за контроль над расходованием выделенных средств, не принял мер к их эффективному использованию.

В результате, установило следствие, бюджету Мурманской области был причинен ущерб на сумму более 323 млн руб.

Изначально Гуровичу вменялось превышение полномочий, однако впоследствии следствие переквалифицировало обвинение на злоупотребление.

Гурович не признал вину ни в ходе следствии, ни в суде, однако, как отмечала газета "Коммерсантъ", полностью возместил Минстрою Мурманской области вмененный ему ущерб, попросив "рассчитаться от своего имени родных и близких взятыми в банках кредитами".

Гурович был задержан летом 2022 года и с санкции суда помещен в СИЗО.