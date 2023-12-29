Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сайт кандидата в президенты России на выборах в марте 2024 года, действующего главы государства Владимира Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа; в настоящее время он работает штатно, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова.

"Сегодня днем был запущен сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина. С момента начала работы (около 13:00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа", - сказала Суворова журналистам в пятницу.

Для защиты сайта приняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме, добавила она.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 29 декабря

Сроки действия водительских прав, истекающие в 2024-2025 гг., продлены на 3 года

Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. руб. за организацию "почти голой" вечеринки

Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. руб. за организацию "почти голой" вечеринки

Росстат смягчил оценку спада ВВП РФ в 2022 году с 2,1% до 1,2%

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 5,5%

Три украинские ракеты HARM уничтожены над Белгородской областью

Просмотр новогоднего обращения президента запланировали 76% россиян

Просмотр новогоднего обращения президента запланировали 76% россиян

Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва

"Аэрофлот" в октябре планирует повысить "плоские" тарифы на 6%

Группа "Аэрофлот" к концу года переведет на российское юрлицо 98 самолетов

Группа "Аэрофлот" к концу года переведет на российское юрлицо 98 самолетов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });