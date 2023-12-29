Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сайт кандидата в президенты России на выборах в марте 2024 года, действующего главы государства Владимира Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа; в настоящее время он работает штатно, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова.

"Сегодня днем был запущен сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина. С момента начала работы (около 13:00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа", - сказала Суворова журналистам в пятницу.

Для защиты сайта приняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме, добавила она.