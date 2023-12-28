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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина на выборах президента РФ

В этот перечень вошли 346 человек

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В список доверенных лиц президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании комиссии в четверг.

"Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 346 человек и выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", - сказала Бударина.

По итогам голосования постановление было принято единогласно.

В список доверенных лиц вошли, в частности, Юрий Башмет, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Шаман), Юлия Барановская, Сергей Безруков, Игорь Бутман, Ирина Винер, Владимир Машков, Никита Михалков, Татьяна Навка, Виктор Садовничий, Анатолий Торкунов, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров.

Группа избирателей в поддержку кандидата Путина была зарегистрирована 20 декабря.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.

Наталья Бударина ЦИК РФ Владимир Путин
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