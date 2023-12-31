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Космонавты пожелали россиянам дарить счастье и улыбки окружающим в наступающем году

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с наступающим Новым годом и пожелали делать добро и дарить счастье окружающим.

"Дорогие друзья, мы, космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, от всей души поздравляем вас с борта Международной космической станции с наступающим Новым годом. Это самый теплый и душевный праздник в году, объединяющий все поколения жителей нашей огромной страны", - сказал Кононенко в видеообращении, которое опубликовал "Роскосмос" в воскресенье.

Также он пожелал россиянам здоровья, успеха и благополучия в новом году.

"В эти праздничные дни каждый из нас может поделиться частичкой своего душевного тепла со своими родными и близкими, помочь тем, кто нуждается в поддержке, подарить чудо тем, кто рядом с нами. Давайте делать добро, дарить счастье и улыбки окружающим", - сказал Чуб.

"Как известно, Новый год - это семейный праздник, но сегодня мы отмечаем его вдали от близких. Тем не менее, мы чувствуем поддержку и любовь наших родных даже здесь, в космосе. Того же желаем и каждому из вас, будьте счастливы и любимы. С Новым годом!" - сказал Борисов.

Роскосмос Николай Чуб Международная космическая станция
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