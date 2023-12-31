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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:42

Благовещенск ограничил праздничные мероприятия из-за обстрела Белгорода

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Новогодние мероприятия в столице Амурской области пройдут без праздничного фейерверка из-за обстрела Белгорода, сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

"Думаю, сегодня он будет неуместен. Праздник обязательно состоится. Отметьте наступление Нового года со своими родными и близкими. Погуляйте по улицам нашего замечательного города. А праздничные салюты в Благовещенске еще обязательно будут. В том числе и салют победы в честь нашей победы в этой битве за Россию", - написал глава города в телеграм-канале.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. Погибло более 20 человек, в том числе трое детей.

Благовещенск Белгород
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