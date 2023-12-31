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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

В Петербурге отменили новогодний концерт

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В знак поддержки жителей Белгородской области власти Петербурга приняли решение отказаться от запланированного новогоднего ночного концерта на Дворцовой площади, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Александр Беглов.

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"За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение. Все детские праздники на каникулах пройдут согласно расписанию, никто не отнимет праздник у наших детей", - сказал он.

Беглов сообщил, что провел переговоры с губернатором Белгородской области, в ходе которых предложил всестороннюю помощь, в том числе в восстановлении разрушенных объектов.

30 декабря Минобороны РФ заявило, что ВСУ предприняли попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire. По последним данным, 24 человека погибли.

Петербург Александр Беглов Белгород
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