Ростральные колонны не будут зажигать в Петербурге в новогоднюю ночь

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Власти Петербурга приняли решение отменить торжественный розжиг факелов на Ростральных колоннах в честь Нового года, сообщает городской комитет по энергетике.

"По распоряжению губернатора Петербурга и в связи с трагическими событиями в Белгороде розжиг факелов Ростральных колонн в новогоднюю ночь отменен", - говорится в сообщении.

Ранее также в знак поддержки жителей Белгородской области власти Петербурга приняли решение отказаться от запланированного новогоднего ночного концерта на Дворцовой площади.

30 декабря Минобороны РФ заявило, что ВСУ предприняли попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire. По последним данным, 24 человека погибли.