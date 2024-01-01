Владивосток и Находку предупредили об угрозе цунами

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Администрации Владивостока и Находки предупредили о возможном приходе цунами после мощного землетрясения у берегов Японии.

Мэрия Владивостока объявила тревогу цунами и уточнила, со ссылкой на информацию центра "Цунами", что волна ожидается со стороны Уссурийского залива в 19:36 (12:36 по Москве) 1 января. Высота волны, как ожидается, составит 0,3 метра.

"Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег", - призвали в мэрии.

Администрация Находки сообщила, что после землетрясения магнитудой 7,2 в Японском море возможна угроза цунами.

Ожидаемая высота волны для Находки составила 0,31 метра, во Врангеле - 0,28 м, для Ливадии - 0,57 метра. По данным специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет.

Ранее угрозу цунами объявили на Сахалине, там началась эвакуация людей из прибрежных зон.

В Японии объявлена угроза цунами для западного побережья после мощного землетрясения с эпицентром в префектуре Исикава. Прогнозируемая высота волн - до 5 метров.