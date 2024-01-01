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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

На Камчатке тревога цунами не объявлялась

Сейсмолог сказала, что на Сахалине особо мощных волн не ожидается

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - На Камчатке тревога цунами не объявлялась, сообщает пресс-служба краевого Главного управления МЧС.

"По данным Центра предупреждения цунами Камчатского УГМС, угроза цунами для берегов Камчатки в результате землетрясения, произошедшего у берегов Японии, не объявлялась. Расположение эпицентра землетрясения не представляет опасности появления цунами у побережья Камчатки", - говорится в сообщении.

Ранее угрозу цунами после этого землетрясения объявили на Сахалине. Мэрии Владивостока и Находки также предупредили, что ожидают цунами.

Руководитель центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяна Ивельская сообщила "Интерфаксу", что высоких и разрушительных волн на острове не ожидается.

Она напомнила, что тревога цунами была объявлена для юго-западного побережья Сахалина и добавила, что, по данным японских служб, в настоящее время вблизи эпицентра сильного землетрясения у западного побережья Японии наблюдаются волны высотой чуть больше 1 метра, севернее от эпицентра возле японского острова Хонсю "колебания (волн цунами - ИФ) - значительно ниже от 20 до 40 см.

Землетрясение произошло днем 1 января у западного побережья Хонсю. Геологическая служба США оценила его магнитуду в 7,5. Эпицентр располагался на глубине в 10 км, в 43 км от города Анамицу (префектура Исикава). В Японии угроза цунами была объявлена в Исикаве и еще нескольких префектурах.

Владивосток МЧС Сахалин Япония Камчатка Исикава Находка
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