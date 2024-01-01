На Сахалине эвакуацию из-за цунами решили не проводить

Ожидаемая высота волны не более 50 см, такие волны неопасны, сказали в МЧС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - На Сахалине решили не проводить эвакуацию жителей населенных пунктов юго-западного побережья из-за отсутствия угрозы опасных волн, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона. Ранее управление объявило угрозу цунами.

"Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина. В настоящий момент система оповещения не запускалась и эвакуация населения не проводится, так как ожидаемая высота волны не более 50 см. Данная высота волны угрозы для жизнедеятельности населения не представляет. Подход волны к побережью Невельского района ожидается в 20:44 местного времени (12:44 по Москве)", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС по Сахалину объявило тревогу цунами в 18:40 по местному времени (10:40 по Москве) в связи с сильными землетрясениями возле западного побережья Японии. Сначала управление сообщило, что начинает эвакуацию населения из прибрежных зон.

Мэрии Владивостока и Находки сообщали, что ожидают цунами. На Камчатке угроза цунами не объявлялась.

В Японии решили эвакуировать население из прибрежных районов затронутых землетрясением префектур на острове Хонсю.