Волна цунами высотой 1,2 м может подойти к Приморью

Тревога цунами объявлена в Хабаровском крае

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Максимальная волна цунами, которая может подойти к Приморскому краю после сильных землетрясений в Японии, может составить 1,2 метра, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона.

"По информации "Примгидромета", максимальная высота волны в Приморье составит около 1,2 метра (село Преображение Лазовского округа). Информация доведена до морских портов, судов, а также администраций прибрежных муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Тревогу цунами объявили и в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"По предварительным данным, под воздействие волн цунами на прибрежных территориях Хабаровского края в Ванинском, Советско-Гаванском, Аяно-Майском, Охотском районах возможно повышение уровня воды. (...) повышение может достигать до 33 см. Подход волны ожидается в 20:52 местного времени (13:52 по Москве) 1 января", - говорится в сообщении.

Информация доведена до органов местного самоуправления и начальников портов, судов в акватории Татарского пролива и Охотского моря. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Эвакуация населения не требуется, отмечает пресс-служба. Местных жителей спасатели просят не выходить на береговую полосу.

Ранее сообщалось, что мэрии Владивостока и Находки предупредили о возможном приходе цунами, но волны там ожидаются небольшие.

Также тревога цунами объявлялась для юго-западного побережья Сахалина, но и там подхода опасных волн также не ожидают, поэтому эвакуацию населения решили не проводить.