Главный терапевт Минздрава посоветовала не вспоминать о работе на праздниках

Также рекомендуется отдохнуть от смартфона и больше двигаться

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Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина дала несколько советов о том, как эффективно отдохнуть за дни новогодних праздников. Советы перечислены в телеграм-канале министерства.

"Не вспоминайте о работе во время новогодних праздников. Человек, способный психологически отстраниться от работы в свободное от нее время, меньше устает и обладает устойчивым психическим здоровьем", - в первую очередь советует эксперт.

Также необходимо отдыхать от смартфона.

"Утро можно посвятить творчеству или физическим упражнениям. Кроме того, откладывайте телефон в сторону за пару часов до сна", - рекомендуется отдыхающим.

Также она советует больше разговаривать о приятных вещах: "Не обсуждайте то, что вызывает споры и оставляет неприятный осадок на душе".

Драпкина призвала не лежать в кровати все каникулы, а больше двигаться - "даже простая прогулка на свежем воздухе будет полезна".

"Не переедайте и не употребляйте алкоголь. Обязательно соблюдайте распорядок дня. Важно хорошо питаться, пить достаточное количество воды и высыпаться", - добавила эксперт.

Кроме того, она дала несколько советов по плавному возвращению к работе по окончанию длинных выходных.

"Запланируйте пару дней перед возвращением на работу, чтобы завершить домашние дела. Воспринимайте выход на работу как возможность поделиться своими впечатлениями с коллегами. Теплые воспоминания поднимут настроение", - сказала Драпкина.

Она предложила всем "плавно входить в рабочий ритм". "Начните с одного-двух пунктов, с каждым днем расширяя список задач. Так вы справитесь с новой нагрузкой", - пообещала врач.