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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:42

Власти Курской области призвали жителей оставаться дома в праздники

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт в связи с оперативной обстановкой призвал жителей оставаться дома в период новогодних каникул.

"Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники. У наших ближайших соседей (в Белгородской области - ИФ) страшное горе - это и наше горе сейчас", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Старовойт также напомнил, что в регионе сохраняется "желтый" уровень террористической опасности и средний уровень реагирования на территории нашего региона. В связи с этим действует запрет на использование пиротехники в период всех праздников.

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Накануне днем Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. По последним данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, число погибших достигло 24 человек, 108 пострадали.

Между тем в Воронежской области власти Бутурлиновского района отменили массовые мероприятия из-за массированного обстрела Белгорода.

Ранее от праздничных мероприятий из-за оперативной обстановки отказались Кантемировский, Ольховатский и Россошанский районы Воронежской области.

"В связи с произошедшими трагическими событиями в Белгороде антитеррористической комиссией Бутурлиновского района принято решение об отмене всех массовых праздничных мероприятий на территории муниципалитета", - говорится в сообщении райадминистрации.

Массовые мероприятия отменены в девяти приграничных муниципалитетах Белгородской области, областном центре, Яковлевском и Старооскольском городских округах.

Ряд регионов РФ также отказались от массовых празднований и фейерверков.

Курская область Роман Старовойт Воронежская область
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