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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю снизилась на 14,3%

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Число случаев заболевания гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилось более чем на 14%. Более 20% от всех случаев ОРВИ и гриппа приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На 52 неделе, с 25 по 31 декабря 2023 года в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 14,3% по сравнению с прошлой неделей. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 44 регионах", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что более 21% случаев заболевания гриппом и ОРВИ приходится на три региона – Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Также в ведомстве сообщили, что показатель заболеваемости COVID-19 "продолжает демонстрировать тенденцию к снижению". Согласно данным ведомства, по итогам прошедшей недели в стране зарегистрировано около 55 тыс. случаев заболевания, что на 28,6% ниже, чем на прошлой неделе.

Роспотребнадзор
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