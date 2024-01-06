Последствия аварии на котельной в Подольске планируют устранить к утру

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Основную часть домов в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, пострадавших из-за сбоя на котельной, планируется подключить к теплоснабжению к утру воскресенья, сообщает в субботу пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"План на сегодня - основную часть домов по Климовску запустить. Сейчас тепло подано уже в 45 жилых строений. Да, с заниженными параметрами, потому что фактически мы работаем на одном котле. Как только откроем больше домов, запустим второй котел. Я думаю, что основную проблему по теплу мы сегодня в течение дня и ночи снимем", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Он пояснил, что "практически весь Климовск отапливается одной ведомственной котельной местного патронного завода". "Объект режимный, поэтому с точки зрения подготовки к зиме мы не можем его контролировать. Здесь было отключение электричества, после этого последовал гидроудар", - рассказал вице-губернатор.

Он отметил, что от местных властей практически сутки скрывали ситуацию. "Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области. Практически сутки мы находились в неведении", - цитирует пресс-служба Хромушина.

Как сообщалось, 4 января из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, под ограничение подачи тепла попали 173 многоквартирных дома и структурное подразделение №5 Подольской областной клинической больницы.

В связи с аварией был введен локальный режим ЧС, который позволил привлечь к ликвидации сбоя дополнительные силы, - был запущен резервный котел, опрессован второй. Подразделение №5 Подольской областной клинической больницы подключили к блочно-модульной котельной. Желающих обеспечили обогревателями и одеялами.

Власти обещают, что жителям пострадавших от аварии домов будет сделан перерасчет за тепло, а также предусмотрят компенсацию за электроэнергию.