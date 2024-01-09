Песков подтвердил, что часть систем ЖКХ остается в ветхом состоянии

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сейчас нет необходимости в дополнительных поручениях, касающихся мониторинга состояния систем ЖКХ, как и в кадровых решениях, программы обновления всех систем ЖКХ будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом нет необходимости. Это обычный процесс. Программы реализуются постоянно", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

"Конечно, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться. За 10 или 15 лет обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно. Поэтому эти программы растянуты по времени", - добавил он.

Пескова попросили прокомментировать ситуацию с отоплением в ряде населенных пунктов страны, обострившуюся на фоне аномальных морозов. Его спросили, почему потребовалось вмешательство президента.

Он подчеркнул, что ситуация решалась весьма оперативно, а президент только принимал доклады соответствующих ведомств.

"В данном случае речь шла о докладах президенту о ситуации, о координации работ со стороны главы государства и тех ведомств, которые должны прилагать усилия для купирования этих кризисных ситуаций", - сказал Песков.

"Ситуация с отоплением решалась весьма оперативно с самого ее начала. Во всех местах, где были аварийные ситуации, экстренные службы, службы ЖКХ, муниципальные, районные и региональные службы работали в круглосуточном режиме", - добавил представитель Кремля.

Он отметил, что со стороны ведомств и региональных чиновников "был приложен максимум возможных усилий".

"Действительно в некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу, к сожалению. Много неудобств и зачастую мучений людям пришлось пережить. Кто-то сидел в холоде, кто-то без электричества. Разумеется, будут делаться выводы, чтобы в местах, где наиболее уязвима с точки зрения ветхости инфраструктура, она заранее менялась", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что проблемы с теплоснабжением возникли в нескольких городах и районах Подмосковье, в связи с этим СКР начал доследственные проверки.