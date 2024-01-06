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СКР начал проверки в связи с нарушением теплоснабжения в городах Подмосковья

СКР начал проверки в связи с нарушением теплоснабжения в городах Подмосковья
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Девять городов и районов Подмосковья испытывают проблемы с электроэнергией и теплом, следователи проводят по этим фактам доследственные проверки, сообщает в субботу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

По данным ведомства, ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения наблюдаются в Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске, Химках, Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах.

"Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что председатель СКР Александр Бастрыкин "поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову незамедлительно проверить все сообщения о нарушениях прав граждан и дать правовую оценку действиям ответственных должных лиц".

В СКР добавили, что "исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства".

Со своей стороны, прокуратура Московской области накануне сообщила, что организовала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона.

"Городскими и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения. В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях", - говорилось в сообщении на сайте надзорного ведомства.

В подмосковной прокуратуре также сообщили, что контролируют сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объемом.

Последние дни в Московский регион пришли сильные морозы. Температура понижалась до -25 градусов.

Александр Бастрыкин СКР Подольск Московская область
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