Жители курского Железногорска остались без тепла и света после атаки ВСУ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о вынужденном отключении света и тепла в городе Железногорске.

"Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске. В результате в настоящее время в городе отсутствует энергоснабжение и теплоснабжение. В течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Ранее Старовойт сообщил об атаке со стороны Украины территории Железногорского района и частичном отключении в связи с этим тепло- и электроснабжения.

Население Железногорска составляет почти 100 тыс. человек.

В среду температура воздуха в городе 18 градусов мороза.