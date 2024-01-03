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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Жители курского Железногорска остались без тепла и света после атаки ВСУ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о вынужденном отключении света и тепла в городе Железногорске.

"Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске. В результате в настоящее время в городе отсутствует энергоснабжение и теплоснабжение. В течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Ранее Старовойт сообщил об атаке со стороны Украины территории Железногорского района и частичном отключении в связи с этим тепло- и электроснабжения.

Население Железногорска составляет почти 100 тыс. человек.

В среду температура воздуха в городе 18 градусов мороза.

Курская область Железногорск
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