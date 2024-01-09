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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Прекращено действие соглашений РФ с Латвией и Данией о двойном налогообложении

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российский МИД сообщил, что прекращено действие межправсоглашений с Латвией и Данией об избежании двойного налогообложения. Сообщения министерства опубликованы на официальном портале правовой информации.

"1 января 2024 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, подписанного в Москве 20 декабря 2010 года", - говорится в одном сообщении .

В другом отмечается, что 1 января 2024 года также "прекращено действие Конвенции между правительством Российской Федерации и правительством королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанной в Москве 8 февраля 1996 года".

МИД Дания правительство Латвия
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