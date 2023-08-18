Британия попросила Россию отменить приостановку статей налогового соглашения

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Великобритания попросила Россию отменить приостановку статей конвенции "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества", подписанной между странами в 1994 году, сообщает сайт британского правительства.

На Даунинг-стрит отметили, что документ не предполагает такого одностороннего действия и остается в силе, так что британская сторона продолжает соблюдать его условия. Британское правительство обдумывает свои дальнейшие шаги, в связи с решением российского руководства.

Президент Владимир Путин 8 августа 2023 года подписал указ о приостановлении отдельных статей налоговых соглашений с 38 недружественными странами. Минфин и МИД России в марте сообщили, что предложили президенту издать указ о приостановлении действия соглашений со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры. В случае реализации права на приостановление действий соглашений все выплаты дивидендов, процентов и роялти в недружественные страны будут облагаться в России налогом у источника по ставке 15% и 20% соответственно, отмечалось ранее. Позже замминистра финансов Алексей Сазанов пояснял, что приостановка соглашений не коснется статей, позволяющих производить зачет налогов, в том числе НДФЛ.

Приостанавливаются отдельные положения соглашений с такими странами, как Польша, США, Республика Корея, Болгария, Швеция, Люксембург, Румыния, Великобритания, Венгрия, Ирландия, Словакия, Албания, Бельгия, Словения, Хорватия, Канада, Югославия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Италия, Финляндия, Германия, Франция, Македония, Кипр, Испания, Литва, Исландия, Австрия, Португалия, Греция, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Мальта, Япония.

В соответствии с указом и нотами МИДа, направленными в адрес этих государств, положения приостанавливают свое действие с 8 августа до устранения такими государствами допущенных ими нарушений экономических и иных интересов России, прав ее граждан и юрлиц или до прекращения действия в отношении РФ этих международных договоров.