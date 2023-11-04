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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Россия и Малайзия подпишут соглашение об устранении двойного налогообложения

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Малайзия подпишут межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.

Размещенным на официальном портале правовой информации распоряжением правительства, подписанным премьером РФ Михаилом Мишустиным, одобрен представленный Минфином РФ согласованный министерствами и ведомствами предварительно проработанный с малайзийской стороной проект соглашения.

Минфину поручено провести переговоры с малайзийской стороной о достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ.

В середине сентября статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщал о завершении переговоров с Малайзией по корректировке действующего соглашения об избежании двойного налогообложения (это соглашение действует с 1988 года).

Проект соглашения предусматривает, в частности, общую ставку налога у источника на дивиденды 15% и пониженную ставку 10% для получателей, которые владеют не менее чем 25% капитала компании, выплачивающей дивиденды. От налога будут освобождены дивиденды для государственных структур и госкомпаний.

Малайзия Михаил Мишустин Александр Сазанов Министерство финансов Российской Федерации
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