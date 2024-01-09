Три человека пострадали в результате атаки дронов на объект ТЭК в Орле

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о трех пострадавших в результате падения двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса в областном центре.

"В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались", - написал Клычков в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что во вторник днем два БПЛА упали на объект ТЭК в Орле. Возгорание было оперативно локализовано.

Позднее Клычков сообщил о падении еще одного дрона в Орловской области. "Третий беспилотный летательный аппарат упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект. Пострадавших нет. Работают оперативные службы", - написал он в телеграме.