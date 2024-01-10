Российские ученые обнаружили разгонный блок лунного модуля Peregrine

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские ученые обнаружили разгонный блок Centaur, пропавший из поля зрения астрономов после выведения американского частного лунного посадочного модуля Peregrine на орбиту, сообщили в Институте прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН

"В ходе наблюдений, проведенных в ночь с 9 на 10 января 2024 года научным сотрудником КрАО РАН Василием Румянцевым, "пропавший" разгонник был найден и исследован при помощи телескопа АТ-64", - говорится в сообщении в Telegram-канале института.

Отмечается, что после выведения лунного модуля Peregrine разгонный блок Centaur не был обнаружен астрономами. Впоследствии выяснилось, что Центр малых планет идентифицировал этот разгонный блок с объектом, найденным астрономом Геннадием Борисовым в ходе поиска астероидов, сближающихся с Землёй.

Peregrine должен был стать первым коммерческим посадочным модулем и первым американским посадочным модулем за более чем 50 лет, совершившим посадку на Луну. Проблема с двигательной системой возникла примерно через семь часов после запуска модуля 8 января с помощью новой ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan компании United Launch Alliance (ULA). Мягкая посадка на Луну коммерческого модуля была запланирована на 23 февраля.

По предварительным данным компании-разработчика Astrobotic Technology, вскоре после запуска двигательной установки модуля Peregrine произошел разрыв бака с окислителем из-за неисправного клапана, в результате чего аппарат начал терять топливо.

Миссия осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Astrobotic Technologies по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS). NASA заплатило компании около 108 млн за проведение ее экспериментов на поверхности Луны.