На Peregrine замедлилась утечка топлива

Лунный модуль сможет проработать еще 52 часа

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - На американском частном лунном посадочном модуле Peregrine зафиксировано снижение потери топлива, при нынешнем уровне его расхода аппарат сможет функционировать еще, по меньшей мере, 52 часа, сообщила компания-разработчик Astrobotic Technology.

"Peregrine находится в космосе уже более четырех дней. Космический корабль остается в стабильным и работоспособным состоянии, - говорится в сообщении. - Скорость утечки топлива продолжает замедляться, и, по оценкам, на космическом корабле теперь его осталось на 52 часа".

Отмечается, что инженеры компании продолжают работать над решениями, которые позволили бы продлить функционирование модуля. В компании выразили надежду, что Peregrine сможет прожить намного дольше, чем текущие оценки.

Специалисты компании считают, что утечка могла замедлиться из-за падения давления в баках, однако рассматриваются и другие варианты.

Peregrine был запущен на орбиту в понедельник с помощью ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan компании United Launch Alliance (ULA). В тот же день компания сообщила об отказе двигательной системы и угрозе срыва прилунения, намеченного на 23 февраля.

Во вторник в Astrobotic Technology заявили, что лунный аппарат прекратит свою работу через 40 часов.

Предполагается, что клапан между баками с гелием и окислителем не удалось герметично закрыть во время включения двигательной установки аппарата после вывода его на орбиту Земли. "Это привело к выбросу гелия под высоким давлением, вызвавшего резкое повышение давления в баке окислителя и впоследствии приведшего к разрыву этого бака", - указали в компании.

После отказа двигательной установки ориентацию солнечной панели на Солнце для подзарядки батареи аппарата в целях обеспечения его функционирования поддерживали с помощью боковых двигателей маневрирования.

Peregrine должен был стать первым коммерческим посадочным модулем и первым американским посадочным модулем, совершившим посадку на Луну, более чем за 50 лет. Однако миссия аппарата теперь фактически обречена.