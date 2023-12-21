Матвиенко обещает допуск к наблюдению за выборами всех, у кого "чистые помыслы"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия готовит приглашения для международных наблюдателей на выборы президента РФ 2024 года, их будет достаточно много, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что к наблюдению будут допущены все, кто приедет "с чистыми помыслами".

"Мы заинтересованы, чтобы в наблюдении за выборами президента РФ принимали участие и зарубежные наблюдатели. Сейчас Совет Федерации и Государственная дума совместно готовят приглашения для принятия участия в мониторинге выборов президента России в различные международные парламентские организации и структуры, парламентам дружественных стран, а их, поверьте, очень много", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в четверг.

В частности, по ее словам, Россия заинтересована в оценке выборов со стороны партнеров и соседей из стран СНГ.

"Мы допустим всех, кто захочет заниматься наблюдением, которые приедут с чистыми помыслами. Те, кто хотел бы приехать в Россию, используя мандат наблюдателя, и заниматься другими делами - расшатыванием нашей внутренней ситуации либо какими-то противоправными действиями, - у них ничего не получится", - подчеркнула Матвиенко.

По ее мнению, "конечно же, будут мощные вмешательства" в выборы, но Россия пресечет эти попытки.

"Уверена, что будет достаточно много наблюдателей из-за рубежа", - сказала спикер СФ.