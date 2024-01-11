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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Кремле не видят необходимости снова делать Хабаровск столицей ДФО

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сейчас не обсуждается возможность вернуть Хабаровску статус столицы Дальневосточного федерального округа, город и так успешно развивается, заявил Первому каналу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Об этом сейчас речи не идет. И нужно ли это? Он развивается своим ходом", - ответил он на соответствующий вопрос.

"Совершенно неважно, есть у него статус центра или нет. Город огромный, чистый, прекрасный. Это видно невооруженным взглядом", - добавил Песков.

Президент Владимир Путин 10 января вечером прибыл в Хабаровск, до этого он посетил Чукотку.

Хабаровск был столицей ДФО с 2000 года, когда и были созданы федеральные округа. В октябре 2018 года врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил сделать столицей Дальнего Востока Владивосток, тем более, что там проходит Восточный экономический форум. Тогдашний губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был против. В декабре 2018 года Путин своим указом перенес столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток.

Дмитрий Песков Хабаровск ДФО Владимир Путин
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