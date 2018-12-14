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Полпредство и Росимущество организуют переезд столицы Дальнего Востока во Владивосток

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Администрация Приморского края в связи с переносом столицы Дальнего Востока во Владивосток проводит в городе реестр и анализ пустующих зданий для размещения новых представительств, министерств и ведомств.

"Будет образована рабочая группа из полпредства, администрации края, Росимущества, которая будет проводить анализ и распределять здания (во Владивостоке - ИФ) по учреждениям", - сообщил в пятницу журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко.

По его словам, после переезда с материковой части Владивостока на остров Русский Дальневосточного федерального университета, в городе остались пустующие здания. Их планируется задействовать под размещение новых административных структур.

"У нас есть те здания, которые были освобождены после переноса ряда учреждений образования ДВФУ, они пустуют, мы это видим. Идет учет, реестр и анализ", - отметил Кожемяко.

Он уточнил, что речь идет о переезде административных органов и судов, федеральных, территориальных органы власти, которые находятся в Хабаровске и других городах, филиалов крупных компаний.

"Для них Владивосток более удобен с прекрасными климатическими условиям. Думаю, они с удовольствием сюда переедут", - подчеркнул врио губернатора.

Он отметил, что переезд ведомств даст городу возможность отремонтировать пустующие здания, даст новые рабочие места.

"Эта инициатива формировалась, прежде всего, из запросов населения, особенно молодежи. Столичные функции важны, прежде всего, для нового поколения, где они могут видеть перспективу работы в учреждениях межрегионального уровня, не только на краевых площадках... Это социальный и карьерный лифт для молодежи. Они могут ориентироваться на то, что здесь они продолжат свою работу и могут достичь определенных вершин", - добавил врио губернатора.

Также среди плюсов он отметил, что за счет переноса столицы край будет получать больше налогов, дополнительные федеральные инвестиции, Владивосток улучшит свою инфраструктуру. Город станет более привлекательным для иностранных туристов.

"Столичные функции будут позволять и федеральному бюджету выделять деньги на поддержание функций столичного города. Это дополнительные деньги, которые придут во Владивосток и в край. Это для нас очень важно. Мы в краевом бюджете будем предусматривать для столичного города определенные деньги, в этом году мы уже в два раза увеличили деньги на город, на комфортную среду", - отметил глава Приморья.

Владимир Путин в четверг подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Руководителю администрации президента РФ поручено провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом столицы региона. С инициативой переноса столицы Дальнего Востока в начале октября выступил врио губернатора Приморья Кожемяко.

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Теги: Россия, Владивосток

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