Путин прибыл в Хабаровск

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду вечером прибыл в Хабаровск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ.

"В Хабаровске президент ознакомится с презентацией долгосрочных планов социально-экономического развития дальневосточных городов, пообщается с местными предпринимателями и проведет отдельную встречу с губернатором края Михаилом Дегтярёвым", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин посетит местную мультипликационную студию.

Президент прибыл в Хабаровск с Чукотки, где побывал впервые.

В последний раз Путин был в Хабаровске 31 декабря 2013 года. Тогда он встретил Новый год с людьми, пострадавшими от наводнения на Дальнем Востоке.