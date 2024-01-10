Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Путин прибыл в Хабаровск

Путин прибыл в Хабаровск
Архивное фото
Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду вечером прибыл в Хабаровск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ.

"В Хабаровске президент ознакомится с презентацией долгосрочных планов социально-экономического развития дальневосточных городов, пообщается с местными предпринимателями и проведет отдельную встречу с губернатором края Михаилом Дегтярёвым", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин посетит местную мультипликационную студию.

Президент прибыл в Хабаровск с Чукотки, где побывал впервые.

В последний раз Путин был в Хабаровске 31 декабря 2013 года. Тогда он встретил Новый год с людьми, пострадавшими от наводнения на Дальнем Востоке.

Владимир Путин Хабаровск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 10 января

В МИД России сообщили о сложностях подготовки к президентским выборам за рубежом

В МИД России сообщили о сложностях подготовки к президентским выборам за рубежом

Губернатор Чукотки попросил усилить господдержку внутренних авиаперевозок

СМИ узнали о планах Хельсинки оставить границу с Россией закрытой еще на месяц

СМИ узнали о планах Хельсинки оставить границу с Россией закрытой еще на месяц

В морских портах Ростовской области из-за льда ограничили судоходство

В морских портах Ростовской области из-за льда ограничили судоходство

ФАС завела дело на костромские птицефабрики, синхронно повысившие цены на яйца

ФАС завела дело на костромские птицефабрики, синхронно повысившие цены на яйца

В центре Грабаря не нашли ухудшений состояния "Троицы" перед ее перевозкой в ХХС

В центре Грабаря не нашли ухудшений состояния "Троицы" перед ее перевозкой в ХХС
Военная операция на Украине

В Белгороде объявлена авиационная опасность

Путин объяснил задержки с выплатами участникам СВО бюрократическими сбоями

Суд на 90 дней приостановил работу клуба "Мутабор"

Суд на 90 дней приостановил работу клуба "Мутабор"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });